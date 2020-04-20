Брянск, , 10:35 — REGNUM Лось выскочил на дорогу в Гордеевском районе Брянской области. Животное угодило под колёса автомобиля, водителя которого после этого ДТП госпитализировали в больницу, сообщили 20 апреля в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 апреля около 22:20 на 47 км автодороги «Клинцы — Гордеевка — Красная Гора». Лось выскочил на проезжую часть и угодил под колёса ГАЗ-31 105. Водителя «Волги» с травмой правого глаза и порывом правой щеки госпитализировали в больницу.

Это единственное дорожно-транспортное происшествие, которое зарегистрировано за прошедшие сутки на территории региона.