Джакарта, , 10:18 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на юго-западе Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение магнитудой 4,4 потрясло северные и восточные районы на юго-западе Малуку 19 апреля в 18:27 по местному времени.

По данным агентства, эпицентр землетрясения находился примерно в 40 км к северу от города Тиакур на глубине 29 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи полуострова Минахаса в северной части острова Сулавеси.

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