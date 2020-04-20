Абакан, , 10:07 — REGNUM Дважды за выходные (18−19 апреля) в Хакасии горел лес, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

18 апреля лесной пожар обнаружили недалеко от посёлка Туим в Ширинском районе. Его потушили. Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га.

19 апреля лесной пожар произошёл в Таштыпском районе, в двух км от посёлка Малые Арбаты. Очаг возгорания локализовали на площади 10 га. Как заверили в министерстве, угрозы населённым пунктам нет.

В настоящее время обнаружен ещё один очаг возгорания — в Абаканском лесничестве на площади 0,1 га. Сейчас его тушат.

Причиной во всех случаях является человеческий фактор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 24 марта по 24 апреля введён особый противопожарный режим.

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