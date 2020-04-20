Волгоград, , 10:03 — REGNUM Повреждение от выстрела из оружия заметил на своём окне житель Волгограда. Как установили полицейские, в стеклопакет стреляли из соседнего дома — живущий там молодой человек решил таким образом проверить качество только что купленного пистолета, сообщили 20 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию 17 апреля обратился один из жителей многоэтажного дома Центрального района Волгограда. Он обнаружил на одном из стеклопакетов в квартире следы от выстрела из оружия. По подозрению в происшедшем задержали 21-летнего жителя соседнего дома. Молодой человек пояснил, что приобрёл пневматический пистолет и решил проверить его качества: вышел на балкон и несколько раз выстрелил в сторону дома напротив, полагая, что пули не долетят до строения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство, ему грозит до пяти лет лишения свободы.