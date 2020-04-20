Тбилиси, , 09:57 — REGNUM В Тбилиси в результате выстрела была убита женщина. Об этом 20 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

По данным правоохранителей, убийство произошло вечером 19 апреля на северо-западе грузинской столицы. Женщина средних лет находилась дома, когда, пробив окно, в нее попала пуля.

В пресс-службе сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Преднамеренное убийство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия».

О задержании кого-либо не сообщается.