Благовещенск, , 10:20 — REGNUM Из-за сильного снегопада в аэропорту Благовещенска пришлось изменять график полётов — видимость на взлётно-посадочной полосе была нулевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе благовещенского аэропорта.

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Из-за ухудшения видимости взлёт и посадка в аэропорту оказались невозможны, из-за чего два пассажирских самолёта, по решению экипажей, ушли в Хабаровск до изменения погодных условий.

«Прилёт в Благовещенск рейсов авиакомпании S7 с 74 пассажирами и компании «Уральские авиалинии» с 43 пассажирами был перенесён. Пассажиров задержанных рейсов с вылетом из Благовещенска распределили по гостиницам», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье дорожники устраняют последствия сильного снегопада.