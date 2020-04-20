Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM В Екатеринбурге суд обязал администрацию Кировского района города представить семье с двумя детьми-инвалидами положенное по законодательству жильё. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что семья из четырёх человек нуждалась в более просторной квартире. В конце 2018 года им была предложена квартира площадью 37 квадратных метров в расчете только на одного ребёнка-инвалида. В итоге прокуратура обратилась с иском в суд.

Свердловский областной суд обязал администрацию представить семье жильё площадью не менее 75 квадратных метров.

На данный момент решение суда исполнено и семья получила трёхкомнатную квартиру площадью более 78 квадратных метров.