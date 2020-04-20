Тбилиси, , 09:41 — REGNUM Подозреваемого в поджоге президентской библиотеки Михаила Саакашвили в Тбилиси задержали сотрудники полиции. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Сообщается, что возгорание в библиотеке произошло в воскресенье, 19 апреля. Пламя охватило площадь около 80 квадратных метров. Пострадавших не было. Вскоре правоохранителями по горячим следам был задержан 29-летний ранее судимый мужчина.

По данным пресс-службы, в связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение или уничтожение предмета при его поджоге». В случае признания задержанного виновным в преступлении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, президентская библиотека была учреждена Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Учреждение также является неправительственным фондом.