Киев, , 09:24 — REGNUM В Чернобыльской зоне продолжается борьба с огнём, сообщили 20 апреля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В сообщении говорится, что в Киевской области пожарные тушат четыре основных очага возгорания на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. В Житомирской области тушат пожары на территории ещё двух лесничеств.

В основном тушат территорию, пройденную огнём, на которой тлеют пни, брёвна и торфяники. Радиационная обстановка в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы, заверили в ГСЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что пожары в Житомирской области потушат примерно в течение четырёх дней.