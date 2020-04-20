Триполи, , 09:19 — REGNUM В результате столкновений в столице Ливии, городе Триполи, погиб один военнослужащий. Об этом 20 апреля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Правительства национального единства (ПНС) Амина аль-Хашеми.

По его словам, ответственность за нападение лежит на войсках Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром. Убитый служил в вооруженных силах ПНС.

Противостояние между двумя сторонами, борющимися за власть на всей территории Ливии, обострились в апреле 2019 года, когда силы Хафтара приступили к штурму Триполи. В ходе боев погибли свыше 1 тыс. человек.

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