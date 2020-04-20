Пенза, , 10:18 — REGNUM В Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба КбЖД (Куйбышевской железной дороги).

Около восьми утра 19 апреля на перегоне Разъезд 626 км — Воеводское в Пензенской области водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда совершил экстренное торможение, но столкновения из-за небольшого расстояния избежать не удалось.

В результате транспортного происшествия пострадавших и повреждений подвижного состава нет. Дорожная инфраструктура не повреждена, на график пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария с участием грузового поезда и лесовоза произошла на железнодорожном переезде в Якутии. Отмечается, что автомобиль-лесовоз был без опознавательных знаков. Машинист грузового поезда попытался избежать столкновения, применив экстренное торможение, но безуспешно.

Читайте также: Лесовоз столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Якутии