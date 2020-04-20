Барнаул, , 08:59 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за последние сутки значительно возросло. Как сообщает оперативный штаб региона, по состоянию на утро 20 апреля в регионе обнаружили сразу 14 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Таким образом, общее число заразившихся составляет уже 86 человек, 11 из которых — дети. Чаще всего коронавиурс выявляют у жителей Барнаула (49 человек).

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые на Алтае коронавирус подтвердился у жительницы Барнаула, которая 20 марта прилетела из Доминиканской Республики транзитом через Москву. Несмотря на имевшиеся у неё признаки ОРВИ, её не стали брать на учёт как прибившую из-за рубежа и не взяли анализы. Только спустя десять дней, перед окончанием карантина, оказалось, что эта женщина заражена SARS-CoV-2. Всё это время её муж ходил на работу, считая себя здоровым. Позднее среди контактировавших с семейной парой людей тоже нашлись инфицированные.

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