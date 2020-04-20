Салават, Башкирия, , 08:55 — REGNUM Водитель и пассажир мопеда пострадали во время ДТП в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 19 апреля в Салавате.

По одной из версий, автомобиль «Volkswagen Polo», за рулем которого сидел 40-летний мужчина, на проспекте Заки Валеди, поворачивая налево, не уступил дорогу мопеду, который двигался ему навстречу.

В результате ДТП 17-летний водитель и пассажир получили различные травмы. Установлено, что у водителя мопеда не было водительских прав. Помимо этого, мопед не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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