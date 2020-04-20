Якутск, , 09:45 — REGNUM За первый квартал 2020 года в Якутии зарегистрировано 3033 преступлений, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 — 3122. Снижение уровня преступности отмечено в 16 городах и районах, в том числе в Якутске и Нерюнгри, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

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По информации ведомства, уменьшилось количество особо тяжких и тяжких преступлений — их зарегистрировано 1426 (727 краж, 65 грабежей, 13 разбойных нападений, девять вымогательств, 471 случай мошенничества).

Выявлено 207 преступлений экономической направленности и 44 коррупционных преступления.

Против государственной власти совершено 55 преступлений, в том числе злоупотребление должностными полномочиями — четыре, превышение должностных полномочий — восемь, дача взятки — три, служебный подлог — 30, халатность — пять.

Зарегистрировано шесть преступлений, связанных с реализацией национальных проектов.

Отмечается снижение на 7,9% преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

На 21,9% снизилась преступность среди несовершеннолетних, ими совершено 89 преступлений против 114 в аналогичном периоде прошлого года.

На 21,4% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.

При этом, в прокуратуре отметили, что увеличилось на 7,9% количество женской преступности — с 315 до 340.

Как сообщало ИА REGNUM, за три месяца 2020 года в Бурятии зарегистрировано 5 272 преступления, что на 2,9% меньше, чем за первые три месяца 2019 года.