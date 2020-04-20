Биробиджан, , 09:42 — REGNUM Личность гражданина, сообщившего ложную информацию о готовящемся взрыве, установлена в Еврейской автономной области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

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Ранее в дежурную часть отдела полиции «Биробиджанский» поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торговом центре.

«Для проверки информации на место происшествия незамедлительно прибыли все оперативные службы, однако при обследовании здания взрывчатых веществ обнаружено не было», — сказано в сообщении.

Сотрудниками полиции совместно с УФСБ было установлено лицо, сообщившее ложную информацию о готовящемся взрыве. Им оказался ранее судимый житель областного центра 1999 года рождения. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье суд определил наказание парню, который «заминировал» кафе.