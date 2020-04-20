Москва, , 08:36 — REGNUM По просьбе Молдавии Россия доставила медицинское оборудование из Китая в Кишинев. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Борт Ан-124 «Руслан» доставил из КНР в республику медицинское оборудование, необходимое для борьбы с эпидемией. Оборудование является гуманитарной помощь Молдавии направленное Китаем.

«Воздушно-космические силы России доставили в Республику Молдова, где из-за эпидемии коронавируса было введено чрезвычайное положение, медицинское имущество общим весом около 40 т», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ведомстве также уточнили, что помощь Молдавии является первой совместной с Китаем гуманитарной акцией.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность в адрес России за оказанную помощь.