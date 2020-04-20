Томск, , 08:29 — REGNUM Пожароопасный сезон на землях лесного фонда объявлен в Томской области, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в региональной администрации.

Соответствующее постановление подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

За прошедшие выходные (18−19 апреля) в регионе было зафиксировано более 50 термоточек, возникших из-за выжигания сухой травы. Одно возгорание перешло на территорию лесного фонда Асиновского лесничества. В настоящее время оно локализовано на площади 10 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 18−19 апреля потушили 22 лесных пожара.

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