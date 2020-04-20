Екатеринбург, , 08:27 — REGNUM В Екатеринбурге полиция и сотрудники МЧС провели 18 и 19 апреля совместный рейд, направленный на профилактику нарушений режима самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

В итоге за минувшие выходные было возбуждено 104 административных производства за нарушение режима самоизоляции. Также 33 протокола составлены в отношении граждан, которые употребляли спиртные напитки в общественных местах, и 28 человек привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Отметим, что аналогичные рейды будут проводиться и дальше. Сотрудники полиции призывают граждан соблюдать правопорядок, а спасатели призывают не нарушать требования пожарной безопасности.