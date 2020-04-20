Оттава, , 08:38 — REGNUM Житель Канады, подозреваемый в массовом убийстве, планировал нападение заранее. Об этом заявил представитель Королевской канадской конной полиции (RCMP) Крис Лезер, передаёт CBC News.

«Тот факт, что этот человек имел форму и полицейскую машину в своем распоряжении, безусловно, говорит о том, что это не случайный поступок», — сказал Лезер.

В полиции полагают, что злоумышленник действовал в одиночку. В какой-то момент между ним и полицией произошла перестрелка. Предполагаемые мотивы нападавшего пока не названы.

Подозреваемый в нападении на людей — 51-летний Габриэль Вортман, работавший дантистом в небольшом городке Портапике, который находится на 100 км севернее Галифакса. Тела нескольких жертв были найдены внутри и снаружи одного из домов.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в Канаде, итогом которой стала гибель 16 человек и самого злоумышленника, произошла 19 апреля. Это наиболее массовое убийство в истории страны. Известно, что стрелок внешне выглядел, как полицейский.

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