Барнаул, 20 апреля 2020, 08:24 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявлено 72 случая заболевания COVID-19, наступила по-летнему тёплая погода, что способствовало массовому началу дачных и огородных работ. Как сообщает сегодня, 20 апреля, региональное ГУ МЧС РФ, только за прошедшие выходные в крае зарегистрировано более 300 пожаров. Большинство возгораний — палы сухой травы.

Травяной пожар
Травяной пожар
МЧС

«До 13 апреля пожаров за сутки фиксировалось, как правило, порядка сорока. Причинами происшествий являются несанкционированные сельхозпалы, сжигание всевозможного мусора на приусадебных участках, неосторожное обращение с огнем в природной зоне», — пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов.

Он также отметил, что за два дня на нарушителей составлено 162 административных протокола. Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 мая Алтайский край, как и многие другие регионы России, ушёл на самоизоляцию, но многие садоводы ринулись на дачи. Накануне, в ходе профилактического рейда с помощью беспилотной авиационной системы, были обнаружены несанкционированные отжиги сухой растительности в Первомайском районе, составлено семь протоколов на безответственных граждан.

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