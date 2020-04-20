Ростов-на-Дону, , 08:20 — REGNUM В Аксае Ростовской области вечером 19 апреля произошёл пожар, в котором погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании в двухэтажном доме, расположенном на территории садоводческого товарищества «Яблочко», поступило в экстренные службы в 20:50 мск. К тушению было привлечено шесть единиц техники и более 20 человек. Спустя час пожар был локализован на площади200 кв. метров.

При разборе завалов на месте пожара было обнаружено тело погибшего.