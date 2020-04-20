Кабул, , 08:19 — REGNUM Как минимум 19 солдат армии Афганистана погибли, пятеро были ранены при атаке боевиков радикального движения «Талибан"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) на посты правительственных сил в афганской провинции Тахар минувшей ночью, сообщает 20 апреля телеканал TOLOnews.

Как сообщил каналу представитель губернатора провинции, сейчас ситуация под контролем правительственных сил безопасности.

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