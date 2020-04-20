Екатеринбург, , 08:17 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении бывшей продавщицы, обвиняемой в краже 100 тыс. рублей у покупателя в магазине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Верх-Исетский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы. Бывшая продавщица проведёт в колонии общего режима четыре года и три месяца. Приговор может быть обжалован.

Отметим, что подсудимая своей вины не признала.

Следствием и судом установлено, что похищение денег из сумочки покупательницы произошло утром 18 июня 20−19 года в торговом зале магазина на улице Московской. Изобличить злоумышленницу удалось благодаря камерам наблюдения в торговом зале. На записях видно, как продавец залезла в стоящую на прилавке сумку покупательницы, пока потерпевшая отвлеклась.