Уфа, , 08:17 — REGNUM Два мужчины погибли, задохнувшись в колодце в Уфе. Об этом 19 апреля пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, 19 апреля на пульт спасателям поступила информация о том, что в канализационном колодце задыхаются двое мужчин. Когда спасатели подняли мужчин на поверхность, они находились без сознания. Несмотря на все усилия медработников, мужчины 2000 и 1985 годов рождения погибли.

По предварительной информации, один мужчина во время проверки колодца начал задыхаться. Второй, желая ему помочь, спустился к нему и потерял сознание. Специалисты предполагают, что произошло отравление газом, который скопился в канализационном колодце.

В настоящее время все обстоятельства происшедшего выясняются.

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