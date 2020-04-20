Красноярск, , 07:53 — REGNUM За минувшие выходные (18−19 апреля) в Красноярском крае ликвидировали 22 лесных пожара, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в региональном минлесхозе.

Очаги возгораний на незначительных площадях были зафиксированы в 17 районах. Общая площадь пожаров составила 160 га. С огнём боролись более 190 человек, использовалось 43 единицы техники.

В министерстве уточнили, что, по предварительным данным, пожары возникли в результате переходя огня с сельхозполей и по вине людей.

По состоянию на утро 20 апреля в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 9 га — в Иланском и Каратузском районах. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в минлесхозе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 50 муниципальных образованиях Красноярского края с 14 апреля действует особый противопожарный режим.

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