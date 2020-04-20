Якутск, , 07:49 — REGNUM В медицинских службах подтвердили заражение коронавирусом у 23 человек на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении Газпрома, сообщил 20 апреля журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

«Всего на Чаядинском месторождении было выявлено 23 случая. 11 человек остаются в республике, остальные были вывезены в Ямало-Ненецкий АО», — сказал он.

По словам Николаева, 20 апреля на месторождение прибудут группа работников Роспотребнадзора по Якутии, бригада регионального минздрава, а также сотрудники управления МЧС России по республике.

Ранее, напомним, в компании «Газпром добыча Ноябрьск», которая ведёт разработку месторождения, сообщали о запланированном тестировании на коронавирус всех работников предприятия.

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