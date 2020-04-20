Якутск, , 07:58 — REGNUM На Зелёном лугу в Якутске местная жительница обнаружила трупы диких и домашних животных. Специалисты комитета государственного экологического надзора проводят проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии республики.

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На Зелёном лугу обнаружены трупы оленей, косуль и домашних животных. Предварительная версия гибели — голод и истощение.

Из-за большого количества снега животные выходят к людям в поисках пропитания.

«Массового падёжа животных в Якутии за последние годы не было. А зимняя гибель детёнышей носит естественный характер. Погибают, прежде всего, ослабленные особи. Происходит так называемый естественный отбор наиболее сильных, способных дать полноценное потомство», — пояснили специалисты.

А вот что произошло с домашними животными — предстоит выяснить Россельхознадзору и Росприроднадзору республики.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения диких кабанов африканской чумой свиней в Южной Корее увеличилось до 539.