Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл сильный пожар в конюшне, расположенной на улице Кировградской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Возгорание произошло в 07:30 по местному времени. В огне погибли 12 лошадей и пять собак. На месте тушения пожара работают пять машин и 23 спасателя, которые уже справились с огнём и выполняют проливку конструкций.

Сейчас специалисты на месте ЧП устанавливают причину пожара.