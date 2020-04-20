Чита, , 07:04 — REGNUM Информация о том, что в наркологическом диспансере Читы обнаружили несколько зараженных коронавирусной инфекций, подтвердилась. Как сообщила сегодня, 20 апреля, в ходе оперативного совещания в правительстве Забайкальского края главный государственный санитарный врач по Забайкальскому краю Светлана Лапа, там зарегистрировано пять случаев заболевания: один — у медицинского работника и четыре — у пациентов.

С 17 апреля в здании наркодиспансера введён карантин на 14 дней. Обследованы 364 контактных человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 апреля в Забайкальском крае выявлено 55 заразившихся коронавирусом.

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