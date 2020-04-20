Чита, , 06:56 — REGNUM Круг выявленных зараженных коронавирусой инфекцией в Забайкальском крае расширился до 55 человек, восемь из которых — дети. Согласно данным, обнародованным сегодня, 20 апреля, пресс-службой забайкальского губернатора, только за последние сутки SARS-CoV-2 выявили ещё у семи человек.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах. Четверо уже выписано из больниц, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первым выявленным из заразившихся в Забайкалье стал гражданина Китая. Вместе с семьей он был помещен в отдельный бокс инфекционного отделения больницы в Чите. Спустя непродолжительное время он излечился.

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