Барнаул, , 06:47 — REGNUM В Алтайском крае выясняют обстоятельства серьезного ДТП со смертельным исходом. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, трагедия произошла сегодня утром, 20 апреля, Топчихинском районе на 88 км автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края Цитата из канала «Барнаул22»

В результате столкновения автомобилей «Шевроле Нива» и «МАН ТГС», три человека погибли и три пострадали. Предварительно установлено, что аварии предшествовал выезд водителя первого автомобиля с второстепенной дороги у села Чистюнька в сторону села Топчиха.

Совершая этот манёвр, водитель «Шевроле» не уступил дорогу «МАН ТГС», двигающемуся со стороны Барнаула в сторону Алейска.