София, , 06:42 — REGNUM Несущийся на красный свет автомобиль протаранил машину болгарского телеведущего Милена Цветкова. Журналист скончался по дороге в больницу, сообщает 19 апреля Българска национална телевизия.

Как стало известно, за рулем нарушителя находился 22-летний водитель. Он летел на «красный» со скоростью около 100 км/ч. Проведенная экспертиза выявила в его крови каннабис и амфетамины. Мужчина задержан.

К месту трагедии немедленно прибыла машины скорой помощи, однако спасти телеведущего не удалось: он скончался по пути в клинику.