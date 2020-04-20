Кемерово, , 06:04 — REGNUM Специальным рейсом из Бангкока в Кемерово прилетели 76 граждан страны, 13 из них обсервированы. Об этом рассказал министр туризма региона Антон Пятовский, передает РИА Новости.

«Кемерово, Аэропорт им. Леонова, рейсом из Бангкока прибыло 76 пассажиров, 13 помещено в обсерватор «Борисовский», 63 выданы постановления о самоизоляции», — сообщил чиновник.

По его словам, в Таиланде находится ещё некоторое число жителей Кемеровской области. Они планируют дождаться окончания эпидемии и вернутся домой после восстановления международного авиасообщения.

На данный момент в Кузбассе зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Шесть пациентов выздоровели и выписаны из медучреждений. В регионе числится один погибший, заразившийся коронавирусной инфекцией.

Медиками наблюдаются 1617 человек, находящихся в режиме изоляции.

Как 19 апреля сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области подписал постановление, обязывающее жителей носить защитные маски в четырёх территориях.

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