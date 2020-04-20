Кемерово, 20 апреля 2020, 06:04 — REGNUM Специальным рейсом из Бангкока в Кемерово прилетели 76 граждан страны, 13 из них обсервированы. Об этом рассказал министр туризма региона Антон Пятовский, передает РИА Новости.
По его словам, в Таиланде находится ещё некоторое число жителей Кемеровской области. Они планируют дождаться окончания эпидемии и вернутся домой после восстановления международного авиасообщения.
На данный момент в Кузбассе зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Шесть пациентов выздоровели и выписаны из медучреждений. В регионе числится один погибший, заразившийся коронавирусной инфекцией.
Медиками наблюдаются 1617 человек, находящихся в режиме изоляции.
Как 19 апреля сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области подписал постановление, обязывающее жителей носить защитные маски в четырёх территориях.
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