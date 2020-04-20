Москва, , 05:56 — REGNUM Общая площадь потушенных лесных пожаров за сутки в регионах России составила 42 тыс. га, сообщили 20 апреля в пресс-службе Авиалесоохраны.

«Ликвидировано 124 лесных пожара на площади 41 857 га. На 00:00 мск 20 апреля на территории Российской Федерации действовало 23 лесных пожара на площади 6 956 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая площадь пожаров — свыше 6,6 тыс. га — приходится на Забайкальский край. Леса также горят в Бурятии, Хабаровском крае, на Камчатке, в Хакасии, в Красноярском крае, на Алтае, в ряде других регионов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 19 апреля в Забайкалье действовало 14 лесных пожаров на площади 20 325 га.

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