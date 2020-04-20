Благовещенск, , 05:49 — REGNUM На железнодорожной станции Белогорск в воскресенье, 19 апреля, загорелись штабелированные шпалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления МЧС.

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Со шпал огонь распространился на находящийся неподалёку склад с железнодорожным имуществом.

«Пожар тушили 30 человек и 8 единиц техники, включая пожарный поезд. Возгорание удалось локализовать. Идёт проливка места происшествия. Причины пожара предстоит выяснить специалистам», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарный поезд был привлечён к тушению пожара в Челябинске.