Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Количество погибших в результате заражения в мире за прошедшее воскресенье увеличилось почти на 5 тысяч человек до 165 044. Об этом информирует монитор американского Университета Джонса Хопкинса.

В общей сложности, по данным монитора, на конец выходных насчитывалось 2 401 739 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели почти 624 тысячи человек.

Больше всего заразившихся в США — 759 086 (40 661 погибли), на втором месте Испания — 198 674 (20 453), на третьей строчке Италия — 178 972 (23 660).

По данным института, в мире коронавирус выявлен в 185 странах и районах.

Как 18 апреля сообщало ИА REGNUM, согласно данным из бюллетеня ВОЗ, на 17 апреля на планете было выявлено 2 074 579 зараженных и 139 378 погибших.

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