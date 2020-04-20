Оттава, , 05:20 — REGNUM Количество жертв стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия достигло 16 человек, 19 апреля передает телеканал CBC News со ссылкой на местную полицию.

Кроме того, погибшим числится и сам стрелявший.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия одетый в полицейскую форму преступник расстрелял более десятка человек из своего автомобиля. Кроме того, несколько тел было найдено в доме стрелка.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв канадского стрелка возросло до 13