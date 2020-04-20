Южно-Сахалинск, , 04:05 — REGNUM Сухая трава разгорелась на площади в 6000 квадратных метров на острове Кунашир Курильской гряды, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на склоне в районе с. Головнино», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия через 10 минут после поступления сигнала о возгорании. К моменту их прибытия огонь распространился на площадь 6000 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 30 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Кузбассе потушили первый лесной пожар в этом сезоне. Сообщалось, что огнем была охвачена площадь 4,5 гектаров в лесах Мариинского лесничества.

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