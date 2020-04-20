Киншаса, , 03:13 — REGNUM Четверо сотрудников международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), которые были похищены в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго, освобождены, 19 апреля сообщает портал Actualite со ссылкой на власти страны.

Среди похищенных были координатор регулярного проекта MSF, его помощник и два водителя. Они провели в плену четыре дня. Освобождение состоялось в деревне Нсимби после переговоров представителей организации и местных властей с похитителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в населенном пункте Алунгупа Демократической Республики Конго в результате нападения вооруженных преступников были убиты 15 мирных жителей были убиты, а еще более десяти взяты в плен.

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