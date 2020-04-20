Оттава, , 02:57 — REGNUM Одетый в полицейскую форму преступник расстрелял, по меньшей мере, 13 человек, в том числе полицейского в канадской провинции Новая Шотландия, сообщает 19 апреля Chicago Tribune.

Полиция установила личность стрелка. Это 51-летний Габриэль Вортман, житель Портапике. Сообщается, что одевших полицейскую форму мужчина, покрасил свою машину в стиле Королевской канадской конной полиции. Именно из этого автомобиля мужчина расстреливал жителей провинции.

«Это один из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции», — сказал премьер-министр Новой Шотландии Стивен Макнейл. Сам стрелок также мертв, однако не сообщается убили ли его полицейские.

Новые жертвы полиция обнаружила в одном из домов Портапике и рядом с ним. Еще несколько домов были подожжены. Полиция предупредила о вероятном увеличении числа погибших. Ранее сообщалось о десяти погибших во время стрельбы в Канаде.

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