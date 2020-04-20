Париж, , 01:49 — REGNUM Глава правительства Франции Эдуар Филипп заявил, что вызванный коронавирусом санитарный кризис ещё не закончился, а экономический кризис ещё только начинается. Об этом премьер заявил в ходе брифинга после заседания совета министров.

«Этот санитарный кризис, который ещё не окончен, спровоцирует экономический кризис, который уже здесь и только начинается», — сказал глава кабинета.

Чиновник также уточнил, что грядущий кризис экономики будет «суровым». В этом году следует ждать сокращения национального богатства, а роста экономики составит 8%, добавил он.

Как 19 апреля сообщало ИА REGNUM, после отмены карантина всех граждан страны могут обязать носить защитные маски в общественном транспорте.

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