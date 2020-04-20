Москва, , 01:00 — REGNUM Тело новорожденного мальчика было обнаружено 19 апреля в реке Цыганка в поселке Воскресенское Новой Москвы, сообщает пресс-служба ГУ СКР по Москве.

По факту обнаружения мертвого ребенка сотрудники ведомства начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий: устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, ведется поиск подозреваемых. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.