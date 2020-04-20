Оттава, , 00:58 — REGNUM Вооруженный мужчина убил более десяти человек во время стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что один из убитых — сотрудник полиции. По предварительным данным, 51-летний Габриэль Вортман открывал огонь по людям в разных регионах провинции в течение 12 часов, из-за чего сейчас полиция продолжает уточнять число пострадавших и жертв.

При этом власти Новой Шотландии заявили, что убийца в настоящее время мертв. Однако не уточняется, был ли стрелок ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля мужчина открыл стрельбу по людям в канадской провинции Новая Шотландия. Отмечалось, что убийца был одет в полицейскую форму, однако не являлся сотрудником полиции. Расследование инцидента продолжается.

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