Москва, 20 апреля 2020, 00:51 — REGNUM Вызванная к женщине, которой стало плохо у подъезда дома в Москве, скорая помощь не успела приехать к умирающей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.
По данным ведомства, женщина была госпитализирована 17 апреля в больницу ГКБ 52 с жалобами на слабость и повышенную температуру тела, однако проведенные диагностические мероприятия не дали медикам оснований для оставления ее в стационаре.
Сообщается также, что больницу женщина покинула на социальном такси. Доставив женщину до подъезда, соцработники увидели состояние больной и вызвали скорую помощь. Однако медики прибыли на место уже после того, как женщина скончалась.
В настоящий момент по факту проводится проверка.