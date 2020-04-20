Москва, , 00:51 — REGNUM Вызванная к женщине, которой стало плохо у подъезда дома в Москве, скорая помощь не успела приехать к умирающей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

По данным ведомства, женщина была госпитализирована 17 апреля в больницу ГКБ 52 с жалобами на слабость и повышенную температуру тела, однако проведенные диагностические мероприятия не дали медикам оснований для оставления ее в стационаре.

«По данным томографии, изменений в легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились, — отметили в столичном департаменте здравоохранения. — В связи с этим, а также отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, пациентка была выписана».

Сообщается также, что больницу женщина покинула на социальном такси. Доставив женщину до подъезда, соцработники увидели состояние больной и вызвали скорую помощь. Однако медики прибыли на место уже после того, как женщина скончалась.

В настоящий момент по факту проводится проверка.