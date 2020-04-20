Токио, , 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Японии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 125 километрах к северо-востоку от японского острова Хонсю. Очаг подземных толчков находился на глубине 60 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в северной части острова Сулавеси в Индонезии. Эпицентр землетрясения находятся в 113 километрах от Минахасы на глубине 10 километров.

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