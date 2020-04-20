Гарленд, США, , 00:09 — REGNUM Вооружённый мужчина был ликвидирован сотрудниками полиции после стрельбы по полицейским и угона автобуса с водителем в Техасе. Об этом 19 апреля сообщает издание Daily News.

Инцидент произошёл в городе Гарленде около 11:00 по местному времени. Очевидцы сообщили в полицию о вооружённом мужчине, который захватил в заложники водителя автобуса и начал обстрел улиц из окон автобуса.

После того, как к месту происшествия прибыли полицейские, злоумышленник приказал водителю ехать, не останавливаясь, продолжая при этом стрелять по сотрудникам полиции.

Полицейским удалось остановить автобус на трассе, ведущей из города, предварительно расстелив на дороге специальные шипы, которые повредили покрышки автобуса. Злоумышленник при этом продолжал стрельбу и ранил двоих полицейских. Сам стрелявший был захвачен после того, как сам получил ранение. Злоумышленника передали бригаде скорой помощи, но он скончался по дороге в больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мотивы, побудившие мужчину захватить автобус и начать стрельбу в настоящее время остаются неизвестными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в убийстве семьи из четырёх человек, в том числе малолетнего ребёнка, в американском штате Техас.

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