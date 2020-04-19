Хьюстон, США, , 23:46 — REGNUM Мужчина 20-ти лет был задержан полицией по подозрению в убийстве семьи из четырёх человек в американском штате Техас. Об этом 19 апреля сообщает издание Daily News.

Тела членов семьи из четырёх человек, в том числе ребёнок двух лет, были обнаружены сотрудниками полиции города Ларедо 16 апреля. В результате предварительного расследования полицейские вышли на подозреваемого в убийстве, 20-летнего молодого человека.

Выйти на подозреваемого полиции удалось благодаря показаниям соседей и записям с видеокамер наблюдения. В настоящее время подозреваемый арестован и помещён в городскую тюрьму до окончания расследования.

Если арестованный по подозрению в убийстве будет признан виновным, ему может грозить пожизненное заключение либо смертная казнь.

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