Хьюстон, США, 19 апреля 2020, 23:46 — REGNUM Мужчина 20-ти лет был задержан полицией по подозрению в убийстве семьи из четырёх человек в американском штате Техас. Об этом 19 апреля сообщает издание Daily News.
Тела членов семьи из четырёх человек, в том числе ребёнок двух лет, были обнаружены сотрудниками полиции города Ларедо 16 апреля. В результате предварительного расследования полицейские вышли на подозреваемого в убийстве, 20-летнего молодого человека.
Выйти на подозреваемого полиции удалось благодаря показаниям соседей и записям с видеокамер наблюдения. В настоящее время подозреваемый арестован и помещён в городскую тюрьму до окончания расследования.
Если арестованный по подозрению в убийстве будет признан виновным, ему может грозить пожизненное заключение либо смертная казнь.
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