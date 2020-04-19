Москва, , 23:20 — REGNUM Проверку по факту смерти женщины, тело которой было обнаружено на лавочке, начали следователи в Москве. Об этом 19 апреля сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Тело женщины без признаков насильственной смерти было обнаружено на лавочке, возле жилого дома, в котором проживает сама женщина, на улице Ботанической в районе «Марфино».

По предварительным данным, 48-летнюю женщину привезли из больницы медики. После безуспешных попыток связаться с родными женщины через домофон, медики, якобы, оставили пациентку на лавочке возле дома, где женщина скончалась.

По факту гибели женщины проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проводится опрос очевидцев, назначены необходимые экспертизы, изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения.

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