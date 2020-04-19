Уфа, , 22:53 — REGNUM Двое мужчин погибли при проверке канализационного колодца в городе Уфе. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии.

Информация о трагедии поступила днём 19 апреля на телефон 112 службы экстренной помощи. На место ЧП выехали сотрудники полиции, спасатели и медики. На месте происшествия были обнаружены двое мужчин, находившихся без сознания в канализационном колодце.

Мужчин подняли на поверхность и медики попытались вернуть их жизни, проведя реанимационные мероприятия. К сожалению, оба пострадавших скончались. Уточняется, что погибшие, мужчины 2000 и 1985 годов рождения были сотрудниками коммунальных служб и проводили проверку канализационных колодцев. По предварительным данным, на дне колодца мог скопиться газ, непригодный для дыхания.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку причин и обстоятельств гибели мужчин. По результатам проверки будет принято проессуальное решение.

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