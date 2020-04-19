Дамаск, , 23:16 — REGNUM Российские военные в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» за минувшие сутки зафиксировали обстрел с позиций террористов организации «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 апреля сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Курса в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Журавлев.

Он подчеркнул, что со стороны территорий, подконтрольных Турции, нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки не было.

Напомним, ранее с позиций боевиков террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обстрелян населенный пункт Мелладжа сирийской провинции Идлиб.

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